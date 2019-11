Alcuni giorni dopo la celebrazione della giornata mondiale contro gli abusi sulle donne, l'attrice Melissa Benoist ha svelato sui social le brutali violenze subite.

Supereroina sul piccolo schermo, vittima di brutali violenze fisiche nella vita privata, questo è il triste sunto del toccante video postato ieri da Melissa Benoist, attrice ammirata dai fan DC nella serie tv Supergirl.

Attraverso un video postato sui suoi profili social della durata quattordici minuti, l'attrice si è messa a nudo, raccontando nei dettagli la terribile esperienza vissuta nella propria vita privata.

Senza svelare l'identità della persona che ha trasformato la sua vita in un interno, la Benoist ha raccontato nei dettagli i momenti più tristi di un rapporto nato nell'idillìo, ma che rischiava di rovinargli la vita in via permanente.

Ho imparato cosa vuol dire essere immobilizzata e schiaffeggiata ripetutamente, colpita così forte da sentirmi mancare l’aria, trascinata per i capelli sul pavimento, pizzicata fino a ferirmi, sbattuta contro il muro così forte da rompere il cartongesso, soffocata.

A tali parole di grande impatto emotivo ne sono seguite altre che di certo non lasciano indifferenti, e che sottolineano quanto al giorno d'oggi la piaga della violenza domestica sia purtroppo diffusa, e tra l'altro in qualsiasi ambiente sociale.

Noi di Universal Movies ci uniamo al dolore di Melissa Benoist, celebriamo il suo grande coraggio nel raccontare tali esperienze, e condanniamo ogni forma di violenza, verbale o fisica.

Vi lasciamo col toccante video di una vera supereroina!!!