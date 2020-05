Mel Gibson ed Emile Hirsch nel primo trailer di Force of Nature

Lionsgate ha diffuso in rete il primo trailer di Force of Nature, thriller interpretato dalla coppia formata da Mel Gibson e Emile Hirsch.

Diretto da Michael Polish (90 Minuti in Paradiso), il film della Lionsgate porterà sui servizi digitali (dal 30 giugno) le disavventure di un poliziotto che cerca di far evacuare gli abitanti di un complesso a causa di una violenta tempesta. Ciò che il poliziotto non sa è che il complesso abitativo sarà di lì a poco preda di un gruppo di ladri in cerca di un bottino da oltre 50 milioni di dollari nascosto al suo interno.

Nel cast con Mel Gibson e Emile Hirsch, anche Kate Bosworth.

Col trailer, Lionsgate ha anche diffuso il poster ufficiale. Come detto in precedenza, Force of Nature sarà disponibile il 30 giugno per il noleggio in digitale e in Blu-ray grazie alla Lionsgate Home Entertainment.

POSTER