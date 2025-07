MCU | Due serie Marvel potrebbero diventare film?

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) è in continua evoluzione, e di voci che al momento aspettano conferme ufficiali ce ne sono molte.

Secondo un nuovo rumour offerto dall’insider Daniel Richtman (via SuperHeroHype), infatti, pare che Kevin Feige ed i suoi collaboratori stiano valutando se trasformare in film due progetti precedentemente pensati come serie tv. Le serie Marvel in questioni sarebbero Nova e Strange Academy.

Nova e Strange Academy, assieme a Terror Inc, sono state messe in standby da Marvel Television nel mese di febbraio 2025, e da allora sono rimaste fuori dai radar della stampa accreditata. Richtman, a tal proposito, ha riferito che la decisione sarebbe stata presa così da avere più tempo da utilizzare per valutare il formato giusto (cinema o serie su Disney+).

La voce, se vogliamo, parrebbe avere dei fondamenti visto che il nuovo dogma dei Marvel Studios (e Marvel Television per il settore televisivo) sarebbe quello di sviluppare più progetti di quanti ne verranno effettivamente realizzati. Quindi più discussioni, più progetti da sviluppare, più idee ed in definitiva più selezione finale.

Piccola nota a margine su Nova: in un recente rumour, il noto personaggio è stato indicato come parte centrale della prossima Fase del Marvel Cinematic Universe, un po’ come stato per Loki in merito allo sviluppo della Saga del Multiverso. Sarà pertanto interessante capire il modus operandi di Kevin Feige e company in merito allo sfruttamento creativo del personaggio tanto amato dai fan.