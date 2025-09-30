I prossimi due film evento MCU “Avengers: Doomsday” e “Avengers: Secret Wars” sono attesi nelle sale tra il 2026 ed il 2027, ma prima ancora c’era spazio per un film senza titolo.

Ebbene, come sottolineato nel primo paragrafo “c’era spazio”, di fatto da ieri Disney e Marvel Studios (via SuperHeroHype) hanno rimosso un film senza titolo che da tempo stazionava cronologicamente tra l’uscita di “Doomsday” (18 dicembre 2026) e “Secret Wars” (17 dicembre 2027). La data del 23 luglio 2027 pertanto rimarrà vuota, ad oggi l’unico film Marvel programmato tra i due eventi Avengers è Spider-Man: Brand New Day, le cui riprese sono attualmente in pausa per l’infortunio capitato a Tom Holland nei giorni scorsi.

Quale film MCU avrebbe dovuto uscire nello slot rimosso?

Beh, le teorie più diffuse si riferiscono a Black Panther 3 o Doctor Strange 3, ma come spesso accade in queste occasioni si tratta di voci non confermate. La nuova politica dei Marvel Studios sulla propria programmazione cinematografica, come noto, ha subito nell’ultimo periodo una vera e propria rivoluzione, si è di fatto passati da 3/4 film all’anno ad un massimo di 1/2.

In un periodo di cambiamenti importanti nel settore, la scelta di prendersi più tempo per la scelta dei film da portare al cinema era forse dovuta per un colosso come Marvel che negli anni ha accumulato successi commerciali importanti, finendo però per ingolfare il settore con troppi film spesso privi di appeal e soprattutto di qualità.

Sarà nostra premura offrirvi nuovi aggiornamenti in merito.