L'approdo nei negozi della versione Home Video di Avengers: Endgame sta avvinando nuovamente i fan al Marvel Cinematic Universe, e questo video super cut ne è la prova.

Il video è intitolato Avengers Supercut Extreme - The Infinity Saga e riassume in soli novanta secondi l'intero franchise (o quasi) che ha segnato 10 anni di grande cinema legato al mondo dei supereroi.

A parte Spider-Man: Far From Home, forse assente perchè ancora nelle sale, il video riesce in così poco tempo a concentrare un franchise nato nel 2008 con Iron Man, e culminato con Avengers: Endgame, penultimo capitolo della saga Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

Nel fare i nostri più sinceri complimenti al fan artist, vi lasciamo con le immagini iconiche dell'Infinity Saga!!!