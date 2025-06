MCU Rumour | Bella Ramsey pronta per un grande ruolo?

L’astro nascente Bella Ramsey sembra pronta per entrare nel mastodontico MCU dalla porta principale? Scopriamo il rumour di giornata.

Dopo aver fatto il suo esordio ufficiale nella serie di successo Game of Thrones ed aver ottenuto uno dei ruoli principali nell’adattamento televisivo del videogame The Last of Us, la lanciatissima Bella Ramsey potrebbe aver preso la strada dei grandi blockbusters hollywoodiani, direzione Marvel Studios. L’ultimo rumour di giornata arriva dal solito My Time To Shine Hello.

Il famoso insider si è limitato a riferire che la giovane attrice sarebbe stata presa di mira da Kevin Feige in persona, senza quindi riuscire a svelare per quale ruolo. Chiaramente si rimane nell’universo delle ipotesi, ed è pertanto fondamentale prendere questa notizia per quella che è, almeno fino a nuovi aggiornamenti.

Bella Ramsey is being eyed for a big Marvel role. Who would you like to see them play in the MCU? pic.twitter.com/ApPOIHaJ5J — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) June 6, 2025

A voi piacerebbe vedere Bella Ramsey in futuro nell’MCU? Scrivetelo nei commenti.