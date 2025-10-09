Mayor of Kingstown | Il trailer della quarta stagione

Paramount+ ha svelato il trailer della quarta stagione di Mayor of Kingstown, la serie con protagonista Jeremy Renner.

Reduce dal gravissimo infortunio in cui ha rischiato di perdere la vita, il candidato all’Oscar “Jeremy Renner” si prepara a tornare su Paramount+ con i nuovi episodi della serie di successo “Mayor of Kingstown“. La quarta stagione è in arrivo in piattaforma dal 26 ottobre 2025.

Guardate qui il trailer di Mayor of Kingstown S4

Altre informazioni su Mayor of Kingstown

MAYOR OF KINGSTOWN è co-creata dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan e da Hugh Dillon. La serie drama è prodotta da Paramount Television Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, esclusivamente per Paramount+.

Nella quarta stagione, il controllo di Mike su Kingstown è messo a rischio quando nuovi attori arrivano a contendersi il vuoto di potere lasciato dai Russi, costringendolo ad affrontare la conseguente guerra tra gang e a impedire che inghiottano la città. Nel frattempo, con le persone a lui care in pericolo più che mai, Mike deve confrontarsi con un nuovo caparbio Direttore della prigione per proteggere i suoi, mentre lotta con i demoni del suo passato.

Oltre a Renner e Falco, la serie vede nel cast il vincitore del BAFTA Award® Lennie James, la vincitrice del Tony Award® Laura Benanti, Hugh Dillon, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Hamish Allan-Headley e Nishi Munshi.

I produttori esecutivi di MAYOR OF KINGSTOWN sono Taylor Sheridan, Hugh Dillon, Jeremy Renner, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman, Dave Erickson, Christoph Schrewe, Wendy Riss, Evan Perazzo e Keith Cox. Erickson ricopre anche il ruolo di showrunner della serie. La distribuzione è curata da Paramount Global Content Distribution.

Le prime 3 stagioni di MAYOR OF KINGSTOWN sono disponibili per la visione in streaming esclusivamente su Paramount+.

La serie fa parte del crescente catalogo di produzioni di Sheridan su Paramount+, che include LANDMAN, 1923, LIONESS, TULSA KING, 1883, LAWMEN: BASS REEVES e NOLA KING, in arrivo, con protagonista Samuel L. Jackson.