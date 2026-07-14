Apple TV ha svelato oggi il trailer di Mayday, il nuovo lungometraggio originale che farà il suo debutto globale nel catalogo il prossimo 4 settembre. Il film vede l’inedita e carismatica coppia formata da Ryan Reynolds e dal premio Oscar Kenneth Branagh come assoluta protagonista di una buddy action comedy che mescola sapientemente i generi cinematografici, promettendo di stravolgere i canoni classici del thriller spionistico.

Prodotto in collaborazione con Skydance Media, il progetto è firmato dalla celebre coppia di registi e sceneggiatori John Francis Daley e Jonathan Goldstein, già dietro al successo di pellicole apprezzatissime come Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri e Game Night – Indovina chi muore stasera?.

Mayday: trama del film con Kenneth Branagh e il tributo al cinema anni Ottanta

La sinossi ufficiale ci porta nel cuore della Guerra Fredda, alternando momenti di forte tensione a dinamiche comiche irresistibili. La storia segue le peripezie del tenente Troy “Assassin” Kelly (interpretato da Reynolds), un brillante pilota della Marina americana che viene inviato in una missione top secret in territorio russo. Quando l’operazione fallisce drammaticamente, Troy si ritrova bloccato da solo oltre le linee nemiche. Le cose prendono una piega inaspettata quando viene scoperto da Nikolai Ustinov (Branagh), un burbero ex agente del KGB che nasconde un segreto debole per la cultura pop statunitense. Sebbene Troy si consideri ormai spacciato, la nascita di un’alleanza del tutto improbabile tra i due si rivelerà l’unica chiave per la salvezza del pilota, cementando un legame d’amicizia profondo e imprevedibile.

Dietro la macchina da presa, i registi John Francis Daley e Jonathan Goldstein hanno voluto rendere un sincero e nostalgico omaggio ai classici cinematografici del passato, dichiarando: «I buddy movies degli anni ’80 erano uno strano e irresistibile mix di umorismo, pericolo e autentica umanità. Mayday è il nostro tributo a questo genere: l’improbabile coppia formata da Ryan Reynolds e Sir Kenneth Branagh in un’avventura ambientata durante la Guerra Fredda che esplora cosa significhi essere patriottici, ma soprattutto cosa significhi essere umani».

Oltre ai due protagonisti principali, il ricco cast del film comprende Marcin Dorocinski, la candidata all’Oscar Maria Bakalova e il veterano David Morse.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Mayday

Mayday Regia / Sceneggiatura: John Francis Daley, Jonathan Goldstein

John Francis Daley, Jonathan Goldstein Cast: Ryan Reynolds, Kenneth Branagh, Marcin Dorocinski, Maria Bakalova, David Morse

Ryan Reynolds, Kenneth Branagh, Marcin Dorocinski, Maria Bakalova, David Morse Produzione: Apple Studios, Skydance Media, Maximum Effort

Apple Studios, Skydance Media, Maximum Effort Produttori: David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Ashley Fox, Johnny Pariseau, Jonathan Goldstein, John Francis Daley

David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Ashley Fox, Johnny Pariseau, Jonathan Goldstein, John Francis Daley Produttori esecutivi: Ryan Reynolds, George Dewey, John G. Scotti

Ryan Reynolds, George Dewey, John G. Scotti Distribuzione / HUB di riferimento: Apple TV