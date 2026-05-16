Apple TV ha rilasciato il nuovo teaser trailer di Maximum Pleasure Guaranteed, la nuova Apple Original Series di stampo thriller che farà il suo debutto globale sulla piattaforma di streaming il prossimo 20 maggio.

La storia della nuova serie ruota attorno a Paula, interpretata da Tatiana Maslany (Orphan Black), una madre appena divorziata che si divide tra il lavoro in redazione, gli allenamenti di calcio della figlia e una profonda crisi di identità che la fa sentire isolata. La dolorosa separazione dal marito, che sul piccolo schermo ha il volto di Jake Johnson (New Girl), e la battaglia legale per la custodia della figlia, spingono la protagonista a cercare distrazione e nuove compagnie online.

Paula inizia così a flirtare regolarmente con un camboy, interpretato da Brandon Flynn (Tredici), che in breve tempo si trasforma nel suo confidente più intimo. Questa relazione artificiale viene però drammaticamente compromessa. Convinta di aver assistito in diretta a un crimine attraverso lo schermo, Paula precipita in una pericolosa spirale fatta di ricatti, omicidi e un’ossessionante indagine personale alla ricerca della verità.

Un cast corale e grandi firme dietro la macchina da presa

Il cast di questa nuova produzione originale si arricchisce di nomi noti del panorama televisivo, tra cui spicca Murray Bartlett (The White Lotus), affiancato da Jessy Hodges, Jon Michael Hill, Charlie Hall, Kiarra Hamagami Goldberg, Nola Wallace e Dolly De Leon.

La cura riposta dietro le quinte non è da meno. La serie è stata interamente scritta, creata e prodotta esecutivamente dallo showrunner David J. Rosen. La regia è invece affidata a David Gordon Green (noto per la recente trilogia di Halloween), che qui figura anche in veste di produttore esecutivo, garantendo una firma visiva graffiante e una gestione della tensione collaudata.

Maximum Pleasure Guaranteed è stata sviluppata e prodotta esecutivamente da Simon Kinberg e Audrey Chon per conto di Genre Films, nell’ambito del loro accordo di prelazione con Apple TV+, in collaborazione con Bard Dorros per Anonymous Content e Counterpart Studios.

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