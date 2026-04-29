Apple TV ha svelato oggi il trailer di Maximum Pleasure Guaranteed, un’intrigante commedia thriller dalle tinte dark che segna il ritorno sul piccolo schermo della vincitrice dell’Emmy Tatiana Maslany (Orphan Black). La serie, composta da dieci episodi, debutterà sulla piattaforma il prossimo 20 maggio 2026, con un rilascio settimanale che ci accompagnerà fino alla metà di luglio.

Al centro della vicenda troviamo Paula (Maslany), una madre alle prese con un divorzio complicato che si ritrova improvvisamente catapultata in una spirale di ricatti e crimini legati… al mondo del calcio giovanile. Convinta di essere stata testimone di un delitto, Paula inizia un’indagine privata che si intreccia con la sua battaglia per l’affidamento della figlia e una profonda crisi d’identità.

Il cast e la produzione di Maximum Pleasure Guaranteed

Ad affiancare la Maslany troviamo un cast corale di altissimo livello, a partire da Jake Johnson (New Girl), nel ruolo di Karl, fino a veterani del calibro di Murray Bartlett (The White Lotus) e Brandon Flynn (Tredici). La serie vanta una firma d’autore: è stata infatti ideata da David J. Rosen (Hunters) e diretta da David Gordon Green (Halloween), che ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Simon Kinberg.

Il progetto promette di mescolare sapientemente suspense e umorismo nero, esplorando quanto lontano possa spingersi una persona comune quando sente di non aver più nulla da perdere.

In attesa del 20 maggio, tenete in considerazione le atmosfere noir con M.I.A. su Paramount+ o immergervi nei grandi successi cinematografici disponibili su Rakuten TV. Per restare aggiornati su Maximum Pleasure Guaranteed, scoprire i retroscena della quarta stagione di Ted Lasso e consultare il calendario completo delle uscite di Cupertino, visita il nostro HUB dedicato:

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