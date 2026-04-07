Cosa succede quando una battaglia per l’affidamento si intreccia con un possibile omicidio?

Apple TV prova a rispondere con Maximum Pleasure Guaranteed, l’ultima creazione di David J. Rosen (Sugar, Hunters). La serie segue Paula (Tatiana Maslany), una madre divorziata che, convinta di aver assistito a un crimine, si lancia in un’indagine privata che la trascina in un vortice di ricatti e complotti. Ad affiancarla troviamo Jake Johnson, in un cast corale che brilla per nomi come Murray Bartlett (The White Lotus) e Brandon Flynn (Tredici).

Una produzione d’eccellenza per il nuovo thriller dark di Apple

La serie, composta da dieci episodi di 30 minuti, promette un ritmo serrato e un’ironia tagliente, grazie anche alla regia di David Gordon Green (The Righteous Gemstones). Sviluppata nell’ambito dell’accordo di prelazione tra Apple e la Genre Films di Simon Kinberg, Maximum Pleasure Guaranteed si avvale di una fotografia e di una scrittura che puntano a decostruire il senso di sé della protagonista attraverso situazioni paradossali e pericolose.

La messa in onda della serie è prevista per il 20 maggio 2026 su Apple TV.

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