Il nuovo servizio di streaming Max ha diffuso in rete il teaser trailer di The Penguin, la serie che farà da spin-off/sequel di The Batman.

Ancora in fase di post-produzione, la serie incentrata sul Pinguino di Colin Farrell si è presentata ieri attraverso i canali social di Max, il nuovo servizio di streaming nato dalle cenere di HBO Max. Come noto, The Penguin seguirà gli eventi apprezzati nel cinecomic The Batman, mostrando l’ascesa al potere a Gotham City del celeberrimo villain DC.

THE PENGUIN

Lauren LeFranc, produttrice di Hemlock Grove e Agents of SHIELD, avrà il ruolo di showrunner. Matt Reeves, che ha diretto The Batman, sarà il produttore esecutivo. Craig Zobel dirigerà i primi tre episodi. La serie rientrerà all’interno del franchise DC Elseworlds, che copre storie che esistono al di fuori dell’universo DC ufficiale, noto come DC Universe.

Con le riprese partite da qualche settimana, il cast di The Penguin è formato da Colin Farrell nel ruolo principale già avuto in The Batman, e da Cristin Milioti nei panni di Sofia Falcone, la figlia del defunto boss della mafia Carmine Falcone (John Turturro), con loro anche Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown, Theo Rossi, Michael Zegen, James Madio, Scott Cohen, Carmen Ejogo, David H. Holmes.

Prossimamente su Max (ex HBO Max)

IL TEASER TRAILER

Academy Award nominee Colin Farrell is #ThePenguin.



The new Max Original Series from Matt Reeves and the next chapter in @TheBatman saga is now in production. Coming in 2024 to Max. #StreamOnMax pic.twitter.com/dIWeBWz7wI — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023