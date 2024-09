Max Irons sarà nel cast della serie tv Young Sherlock

Il figlio d’arte Max Irons si è unito al cast in costruzione di Young Sherlock, la serie tv che andrà a raccontare le origini del mito di Sherlock Holmes.

La serie tv nasce da un’idea di Guy Ritchie, che sarà anche regista e produttore, e porterà sul piccolo schermo – quello di Prime Video – le origini di uno dei protagonisti della letteratura mondiale più amato di sempre. Il ruolo da protagonista da tempo è stato affidato a Hero Fiennes Tiffin, mentre da oggi quello del fratello “Mycroft” è andato a Max Irons, figlio del grande attore Jeremy Irons. A confermare la notizia è stato quest’oggi Deadine.

Nel cast di Young Sherlock, ad oggi spiccano anche i volti di Dónal Finn, che interpreta James Moriarty, Joseph Fiennes (Silas Holmes), Natascha McElhone (Cordelia Holmes), Zine Tseng (Principessa Gulun Shou’an) e Colin Firth (Sir Bucephalus Hodge).

La serie tv Young Sherlock è scritta e prodotta esecutivamente dallo showrunner Matthew Parkhill con i produttori esecutivi Simon Kelton, Ivan Atkinson, Simon Maxwell, Dhana Gilbert, Colin Wilson, Marc Resteghini e il co-produttore esecutivo Harriet Creelman. La produzione fisica è affidata a Motive Pictures. Amazon MGM Studios produce, e porterà la serie tv su Prime Video.

Sherlock Holmes, una storia d’amore con Hollywood

Il mito di Sherlock Holmes è da sempre un pallino dei grandi produttori hollywoodiani. La prima rappresentazione cinematografica di fatto risale addirittura al 1900, con una infinità di progetti (per cinema e tv) realizzati in oltre 100 anni di storia. Al cinema Robert Downey jr ha riportato in auge il personaggio con due film (sempre diretti da Guy Ritchie) tra il 2009 ed il 2011. Di recente il ruolo è andato a Henry Cavill, ma in questo caso si trattava di un ruolo di supporto visto che i due film in questione erano incentrati sulla sorella Enola Holmes (ruolo andato a Millie Bobby Brown). In tv, inoltre, si ricorda anche l’interpretazione di Benedict Cumberbatch nella serie di successo Sherlock.

