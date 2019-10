Con l'acquisizione della Fox da parte di Disney è partito il conto alla rovescia che porterà all'ingresso dei personaggi Marvel/Fox nel glorioso Marvel Cinematic Universe.

Tra i riavvi già annunciati da Kevin Feige durante il Comic Con di San Diego (qui), quello che sembra fare più rumore è senza dubbio i Fantastici 4, punto dolente della Fox negli anni, con tre film complessivamente distrutti dalla critica.

A parlare della possibilità un giorno di occuparsi della regia del riavvio è stato in questi giorni Matthew Vaughn, regista osannato per Kick-Ass e la saga Kingsman.

Intervenuto sull'argomento, Vaughn ha ammesso di essere un fan di vecchia data dei Fantastici 4, definendoli potenzialmente grandi quanto Spider-Man. Il regista ha spiegato che i fan portano nel cuore la prima famiglia dell'universo Marvel Comics, e meritano pertanto di ottenere un adattamento di qualità. Al momento non esiste nessuna trattativa aperta, ma Vaughn ha ammesso di essere seriamente disposto a sedersi al tavolo con i Marvel Studios semmai venisse contattato.

Come detto in apertura di questo articolo, il riavvio della saga legata ai Fantastici 4 è stato annunciato da Kevin Feige durante il SDCC50, ed è per questo che l'interesse di un regista così apprezzato in ambito cinecomic non può che destare entusiasmo nel cuore dei fan Marvel.