Matt Reeves conferma che ci sono piani per un sequel di The Batman

The Batman sarà sul grande schermo tra poco meno di dieci giorni, ciononostante l’attenzione dei media è rivolta già sull’ipotetico sequel.

Come più volte anticipato in vecchie dichiarazioni da Matt Reeves, il cinecomic The Batman è stato pensato come primo capitolo di una nuova trilogia sul Cavaliere Oscuro, ciononostante i piani della Warner Bros sembrano, a prescindere, legati agli incassi al botteghino. A parlare di The Batman in queste ore è stato nuovamente il regista, le cui nuove dichiarazioni sembrano aprire più di uno spiraglio riguardo la realizzazione di un sequel.

Parlando con CBR (via SuperHeroHype), infatti, Matt Reeves ha confermato che in questo periodo si è più volte sentito con la Warner Bros riguardo la possibilità concreta che The Batman 2 diventi realtà: “Voglio dire guarda, non fai il numero uno come se ci fosse il numero due. Credo davvero in quello che abbiamo fatto e sarei entusiasta di raccontare più storie.” Reeves ha inoltre parlato della serie spin-off sul Pinguino di Colin Farrell, ricordando a tal proposito che The Batman sarà solo la punta di un iceberg narrativo che avrà come obiettivo principale espandere in maniera esponenziale la mitologia dietro l’immagine del Cavaliere Oscuro.

THE BATMAN

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, e Barry Keoghan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 4 marzo 2022. In Italia dal 3 marzo.

TRAMA: The Batman è un thriller tagliente e pieno d’azione che ritrae Batman nei suoi primi anni, mentre lotta per bilanciare la rabbia con la rettitudine morale e indaga su un inquietante mistero che ha terrorizzato Gotham. Robert Pattinson offre un ritratto crudo e intenso di Batman come un vigilante disilluso e disperato risvegliato dalla consapevolezza che la rabbia che lo consuma non lo rende migliore dello spietato serial killer a cui sta dando la caccia.