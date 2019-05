La rivista Entertainment Weekly ha rilasciato le prime immagini ufficiali di Ford v. Ferrari, il film ambientato nel mondo dell’automobilismo diretto da James Mangold.

Le immagini regalano un primo sguardo ai personaggi interpretati nel film da Christian Bale e Matt Damon. Come noto, il film è un adattamento cinematografico di Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans, il libro firmato da A.J. Baime.

Ford v. Ferrari è stato diretto da James Mangold. Nel cast Matt Damon sarà Carol Shelby, un ingegnere ingaggiato da Henry Ford II per costruire l’auto più veloce del mondo, e Christian Bale in quelli di un pilota di auto da corsa di nome Ken Miles.

Il film approderà nelle sale dal 15 novembre 2019.