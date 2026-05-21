I Daniels, la coppia di registi formata da Daniel Kwan e Daniel Scheinert vincitrice dell’Oscar per Everything Everywhere All at Once, hanno individuato il protagonista del loro prossimo e atteso film. Matt Damon è in trattative avanzate per guidare il progetto fantascientifico, ancora senza un titolo ufficiale, prodotto e distribuito a livello globale da Universal Pictures. La notizia è stata confermata in esclusiva da The Hollywood Reporter.

Lo sviluppo della pellicola ha richiesto circa tre anni di lavoro a causa di complesse riscritture della sceneggiatura. Inizialmente, il ruolo principale era stato affidato a Ryan Gosling, il quale ha successivamente abbandonato la produzione a causa di divergenze creative legate alla richiesta di modifiche allo script. Per non perdere i crediti d’imposta dello stato della California, che imponevano l’inizio delle riprese entro la fine dell’estate, i registi hanno optato per un rapido recasting virando su Matt Damon.

I primi dettagli sulla trama delineano un impianto narrativo stratificato che fonderà temi caldi come il riscaldamento globale, i viaggi nel tempo e accenni al cinema di supereroi. La struttura del racconto si svilupperà parallelamente su due distinte linee temporali: la prima ambientata interamente negli anni ’80 e la seconda collocata ai giorni nostri. I veri protagonisti della storia saranno un gruppo di adolescenti nella timeline del passato.

Il ruolo di Matt Damon e i retroscena produttivi del film Universal

Matt Damon interpreterà un ruolo di supporto ma sostanziale, nello specifico il padre di uno dei ragazzi protagonisti della linea temporale degli anni ’80. Prima di blindare l’accordo con l’attore, i registi avevano valutato brevemente anche il profilo di Jack Black. Con l’ingresso di Damon, la produzione ha avviato i casting per selezionare il giovane interprete che ricoprirà il ruolo di suo figlio sullo schermo.

La sceneggiatura originaria prevedeva inizialmente tre diverse epoche storiche, poi ridotte a due per snellire il flusso logico del racconto. Universal Pictures consolida così il proprio legame con Matt Damon, già volto del franchise di Bourne e atteso protagonista del kolossal The Odyssey di Christopher Nolan (da noi come Odissea).

La data di uscita ufficiale della pellicola dei Daniels nelle sale cinematografiche è attualmente fissata per il 19 novembre 2027.