Matlock | La serie con Kathy Bates arriva su Paramount+

Sarà Paramount+ il servizio di streaming che si occuperà di distribuire in Italia Matlock, la nuova serie con protagonista Kathy Bates.

Presentata ufficialmente lo scorso mese di settembre, l’ultimo atto della carriera glorioso dell’attrice premio Oscar “Kathy Bates” arriverà in Italia attraverso Paramount+. Il lancio sulla piattaforma è previsto per il 27 luglio 2025.

Matlock è la rivisitazione del celebre legal drama degli anni ’80, in cui un avvocato brillante e astuta, dedica il suo tempo alla sete di giustizia. La serie è prodotta da CBS Studios e distribuita a livello internazionale da Paramount Global Content Distribution. Il primo episodio è diretto da Kat Coiro e la sceneggiatura è di Jennie Snyder Urman. Urman è showrunner e produttore esecutivo insieme a Joanna Klein, Eric Christian Olsen, John Will, Kat Coiro e Kathy Bates.

Kathy Bates veste i panni di Madeline “Matty” Matlock, una brillante settantenne che, dopo aver raggiunto il successo in giovane età, decide di tornare a lavorare in un prestigioso studio legale dove usa la sua aria modesta e tattiche astute per vincere i casi. Matty viene assegnata a Olympia (Skye P. Marshall), avvocato anziano con sete di giustizia, mentre l’ex marito di Olympia, Julian (Jason Ritter), figlio del capo dello studio, è incuriosito da Matty e dalla sua intelligenza. Matty lavora al fianco dei soci più giovani dello studio – il carismatico Billy (David Del Rio) e l’ambiziosa Sarah (Leah Lewis) – mentre cerca di affermarsi nel suo nuovo mondo ad alto rischio.

