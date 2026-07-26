Il celebre marchio di macchinine nato nel 1953 “Matchbox” è pronto a trasformarsi in una grande avventura d’azione ad alta velocità.

Durante il panel al San Diego Comic-Con tenutosi nella leggendaria Hall H, Apple TV e Mattel hanno svelato in anteprima mondiale il primo trailer di Matchbox: The Movie, l’atteso lungometraggio d’azione che debutterà in streaming su Apple TV il prossimo 9 ottobre. Il film vede protagonista John Cena, pronto a guidare un’avventura ad alto tasso di adrenalina e in giro per il mondo, affiancato da Jessica Biel.

Tra spie della CIA e inseguimenti internazionali: la trama e il cast

Ispirato allo storico franchise di giocattoli, Matchbox: The Movie segue le vicende di un gruppo di amici d’infanzia la cui routine viene completamente sconvolta quando Sean (interpretato da John Cena), il loro ex leader diventato agente sotto copertura della CIA, fa ritorno nella loro tranquilla cittadina natale. Il suo arrivo finirà per trascinarli incolpevolmente in una concitata corsa contro il tempo su scala internazionale per salvare il mondo.

Alla regia del film troviamo Sam Hargrave, già apprezzato regista di grandi produzioni action, che ha diretto la pellicola su una sceneggiatura firmata da David Coggeshall. Oltre a John Cena e Jessica Biel, la produzione vanta un cast corale di alto profilo che include Arturo Castro, Sam Richardson, Teyonah Parris, Danai Gurira, Golshifteh Farahani, Corey Stoll e Bill Camp. Il progetto è prodotto da David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Robbie Brenner, Ynon Kreiz e Jules Daly, mentre la produzione esecutiva è affidata allo stesso Sam Hargrave insieme a Patrick Newall ed Elizabeth Bassin.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Matchbox: The Movie

Matchbox: The Movie Regia: Sam Hargrave

Sam Hargrave Sceneggiatura: David Coggeshall

David Coggeshall Cast: John Cena, Jessica Biel, Arturo Castro, Sam Richardson, Teyonah Parris, Danai Gurira, Golshifteh Farahani, Corey Stoll, Bill Camp

John Cena, Jessica Biel, Arturo Castro, Sam Richardson, Teyonah Parris, Danai Gurira, Golshifteh Farahani, Corey Stoll, Bill Camp Produzione: Skydance Media, Mattel Films, Apple Studios

Skydance Media, Mattel Films, Apple Studios HUB di riferimento: Apple TV