Paramount Pictures ha contattato Tom Hanks per interpretare il Maggiore Matt Mason nell'adattamento in live-action delle famose Action Figure prodotte negli anni '60 dalla Mattel.

Dopo anni in cui si parla dello sviluppo, il progetto di questo nuovo adattamento cinematografico è pronto per prendere il via. A quanto pare Akiva Goldsman si occuperà della sceneggiatura, e questa sarà basata su un breve racconto scritto dal premio Pulitzer Michael Chabon.

Secondo le prime indiscrezioni Tom Hanks vestirà i panni di Matt Mason, un astronauta che vive e lavora sul nostro satellite. La popolarità dell'originale giocattolo, corredato da una squadra spaziale e feroci alieni, è coincisa con la corsa spaziale americana degli anni '60 e con il programma Apollo, che permise all'uomo di conquistare la Luna, esattamente il 20 luglio del 1969.