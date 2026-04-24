La battaglia per la Spada del Potere entra nel vivo. E’ stato diffuso oggi da Sony Pictures il trailer internazionale (in versione italiana) di Masters of the Universe.

La pellicola, diretta da Travis Knight (Bumblebee) e prodotta da Amazon MGM Studios, debutterà nelle nostre sale il prossimo 4 giugno, portando per la prima volta sul grande schermo una versione live-action moderna e visivamente imponente del mito di Eternia.

Il video, che amplia quanto visto nei precedenti teaser, mette a fuoco il viaggio del Principe Adam, interpretato da Nicholas Galitzine. Dopo quindici anni di esilio sulla Terra, Adam viene richiamato alle sue origini per scoprire che la sua patria è caduta sotto il dominio tirannico di Skeletor. Quest’ultimo, interpretato da un inquietante Jared Leto, appare nel trailer come una minaccia magica e militare senza precedenti. La sceneggiatura segue la trasformazione di Adam nel leggendario He-Man, affiancato da guerrieri iconici come Teela (Camila Mendes) e Man-At-Arms (Idris Elba).

Per un confronto con altri adattamenti di grandi icone pop, vi segnaliamo anche il nostro articolo sul trailer di Street Fighter, un altro titolo attesissimo dai fan del gaming e dell’action.

IL TRAILER INTERNAZIONALE DI MASTERS OF THE UNIVERSE

Masters Universe He-Man: la visione epica di Travis Knight nel nuovo trailer

Knight sembra aver infuso nel progetto un mix di fantasy classico e avventura fantascientifica, rispettando l’iconografia originale della Mattel ma elevandola con effetti visivi all’avanguardia. Il trailer di Masters Universe He-Man sottolinea l’importanza degli alleati, mostrando sequenze di battaglia dove le tecnologie di Eternia si scontrano con le arti oscure di Skeletor.

Nel cast, oltre ai protagonisti, figurano nomi come Alison Brie nei panni di Evil-Lyn e Kristen Wiig (voce di Roboto), che completano un mosaico di personaggi pronti a far rivivere la magia di Grayskull a una nuova generazione di spettatori.