Arriverà il 4 giugno Masters of the Universe, il nuovo film diretto dal regista Travis Knight che riporta sul grande schermo i personaggi del celebre brand di giocattoli Mattel degli anni ’80.

Masters of the Universe: trama

Dopo esser stati separati per 15 anni, la Spada del Potere conduce il Principe Adam (Nicholas Galitzine) di nuovo su Eternia, dove scopre la sua casa devastata dal diabollico di Skeletor (Jared Leto). Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve unire le forze con i suoi alleati più fidati, Teela (Camila Mendes), e Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), e abbracciare il suo vero destino come He-Man – l’uomo più potente dell’universo.

Masters of the Universe: cast

Nicholas Galitzine (Pecore Sotto Copertura, Purple Hearts, Cenerentola) nel ruolo di Adam/He-Man è affiancato da Camila Mendes (Riverdale), Idris Elba (Luther, la saga di Thor) e Jared Leto (Dallas Buyers Club). Nel cast anche Alison Brie (Together), Morena Baccarin (la saga di Deadpool), James Purefoy (Rome) e Charlotte Riley (Peaky Blinders).



Masters Of The Universe sarà nelle sale italiane dal 4 giugno distribuito da Eagle Pictures.

Masters of the Universe: trailer