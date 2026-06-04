Masters of the Universe: recensione del film live-action

Esce oggi nelle sale italiane Masters of the Universe, il nuovo film prodotto da Mattel e Amazon Studios incentrato sui famosi personaggi Mattel. Il film è diretto da Travis Knight (Bumblebee) e ha tra i protagonisti Idris Elba e Jared Leto, oltre a Nicholas Galitzine nel ruolo di He-Man. Di seguito la nostra recensione.

Con Masters of the Universe, il leggendario franchise torna sul grande schermo in un’epica avventura live-action. Adam (Nicholas Galitzine) viene separato per 15 anni dalla Spada del Potere quando, ancora ragazzino, precipita sulla Terra. Il Principe non dimentica le sue origini e il ritrovamento della spada riuscirà a farlo tornare a Eternia, dove scopre che la sua casa è stata distrutta dal crudele Skeletor (Jared Leto). Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve unire le forze con i suoi alleati più stretti, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), abbracciando il suo destino come He-Man, l’uomo più potente dell’universo.

Prima di leggere la nostra recensione vi consigliamo di recuperare il fantastico trailer di Masters of the Universe.

Recensione Masters of the Universe: nostalgia e puro intrattenimento

Il segreto per godersi appieno questa incarnazione di Masters of the Universe?

Prenderla esattamente per quello che è. Se vi sedete in poltrona aspettandovi il rigore e la profondità introspettiva di un film di Wim Wenders, siete decisamente nel posto sbagliato; a proposito, se cercate quel tipo di poltrona date una lettura al nostro speciale su Wim Wenders. Ma se ricalibrate le aspettative e vi accorgete che hanno riportato in vita un brand con 40 anni di storia alle spalle, la prospettiva cambia radicalmente. Ciò che prende vita sullo schermo è un “chiassoso carrozzone” nell’accezione più nobile e divertente del termine: un concentrato di gag esilaranti e personaggi volutamente improponibili e splendidamente sopra le righe.

Il Duncan tutto armi e muscoli dei cartoni anni ’80 è lontano anni luce da ciò che vedrete nel personaggio portato sullo schermo da Idris Elba. Il piglio scherzoso e irriverente che gli dà l’attore inglese lo rende moderno e adatto a un pubblico più vasto dei soli fan nostalgici. Stesso discorso vale un po’ per tutte le caratterizzazioni, con lo stesso Adam trasformato nel preoccupante imbranato che destabilizza i propri alleati.

Travis Knight riesce a dare forza al progetto grazie a un’abbondante dose di autoironia e anche grazie alla pioggia di omaggi sparsi per la pellicola. Alcuni momenti sono dei veri e propri colpi di genio, come Dolph Lundgren che scimmiotta i dialoghi del suo storico He-Man: una chicca che vale da sola il prezzo del biglietto. La scena finale, con i personaggi che ridono nella classica – e indimenticabile – posa del cartone animato (pugni rigorosamente sui fianchi e schiena inarcata), è una carezza al cuore dei fan più nostalgici.

In definitiva, l’obiettivo di Masters of the Universe è intrattenere senza prendersi troppo sul serio, e ci riesce alla perfezione. È un’operazione sfacciata, divertente e, a nostro avviso, un progetto pienamente riuscito. Preparate i pop-corn e lasciatevi trasportare: il divertimento è assicurato!

Vi salutiamo con un paio di informazioni di servizio. Ci sono ben due scene post-credits, entrambe importanti, e vi preghiamo di fare attenzione a chi ha “The Guitar Power” nei titoli di coda, anche se molti indizi potrebbero spoilerarvi il nome.

Buona visione e fateci sapere cosa pensate di Masters of the Universe.

Masters of the Universe: recensione del film live-action Regista: Travis Knight Data di creazione: 2026-06-04 19:53 Valutazione dell'editor

3.5