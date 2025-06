Masters of the Universe è senza dubbio uno dei film più attesi dell’ultimo decennio, non fosse altro per i continui stop and go che la produzione ha patito nel corso del tempo.

Ora, con la sessione di riprese ufficialmente terminata, gli appassionati non possono far altro che attendere con speranza i vari aggiornamenti che arriveranno dalla produzione, ma anche dai diretti interessati. A tal proposito, è stato Nicholas Galitzine (l’attore che vestirà i panni dell’iconico He-Man) a regalare un primo interessante sguardo al film.

L’immagine diffusa in rete dall’attore – via instagram – oltre a confermare la fine delle riprese di Masters of the Universe, regala un primo sguardo a quello che sarà il costume dell’eroe di Grayskull ..o almeno uno sguardo in penombra. Un altro sguardo era stato offerto da Amazon MGM Studios riguardava la mitica spada di He-Man in occasione del via alle riprese.

Masters of the Universe | Cosa Sappiamo del Film

Travis Knight (Bumblebee) dirigerà il film su una sceneggiatura firmata da Chris Butler (ParaNorman). Robbie Brenner di Mattel Films e Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch di Escape Artists stanno producendo. Nel cast sono presenti Nicholas Galitzine (He-Man), Camila Mendes (Teela), Alison Brie (Evil-Lyn), Idris Elba (Man-at-Arms), Jared Leto (Skeletor), Sam C. Wilson (Trap Jaw), Hafthor Bjornsson (Goat Man), Kojo Attah (Tri-Klops), Morena Baccarin (Sorceress), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Fisto), Sasheer Zamata (Suzie), Jon Xue Zhang (Ram-Man) e Christian Vunipola (Hussein).

Il film sarà distribuito nelle sale dal 5 giugno 2026.

Trama Ufficiale: Il principe Adam, di 10 anni, che si schianta sulla Terra a bordo di un’astronave e viene separato dalla sua magica Spada Potere, l’unico collegamento con la sua casa su Eternia. Dopo averlo rintracciato quasi due decenni dopo, il principe Adam viene riportato nello spazio per difendere il suo pianeta natale dalle forze del male di Skeletor. Ma per sconfiggere un cattivo così potente, il Principe Adam dovrà prima scoprire i misteri del suo passato e diventare He-Man: l’uomo più potente dell’Universo!

Masters of the Universe | Brevi Accenni dal Passato

Il marchio Masters of the Universe di Mattel è stato introdotto per la prima volta nel 1982 tramite una linea di action figure, successivamente, nel 1983, è divenuta l’amata serie animata intitolata “He-Man and the Masters of the Universe“.

Un film in live action è stato poi realizzato nel 1987 “I Dominatori dell’Universo” con protagonista nei panni di He-Man l’attore Dolph Lundgren.

Un film incentrato sul famoso marchio Mattel è rimasto in un limbo produttivo per molti anni, passando da Sony a Netflix (che lo ha abbandonato ufficialmente a luglio 2023) e successivamente ad Amazon. I registi Aaron e Adam Nee sono stati collegati alla regia, mentre il ruolo principale è stato affidato in precedenza a Noah Centineo.