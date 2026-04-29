Eternia non è mai stata così in pericolo. Dopo l’adrenalina dell‘ultimo trailer ufficiale, Amazon MGM Studios ha rilasciato una nuova featurette intitolata “Forces of Evil“, interamente dedicata ai villain che tormenteranno il Prince Adam di Nicholas Galitzine.

Il video – diffuso anche attraverso i canali social di Bloody Disgusting – offre uno sguardo ravvicinato e inedito dietro le quinte, arricchito da interviste al cast che spiegano la psicologia dietro le icone del male create da Mattel.

Il centro gravitazionale del video è, ovviamente, Jared Leto nei panni di Skeletor. L’attore premio Oscar interpreta il famoso signore di Snake Mountain come un tiranno carismatico ma profondamente ferito, la cui sete di potere è pari solo al suo disprezzo per la dinastia di Re Randor. Accanto a lui brilla una letale Alison Brie nel ruolo di Evil-Lyn, ma anche gli altri storici sgherri come Trap Jaw (Sam C. Wilson) e Tri-Klops (Kojo Attah), portati sul grande schermo dal regista Travis Knight con un mix di effetti pratici e CGI di altissimo livello.

The new 'Forces of Evil' featurette for MASTERS OF THE UNIVERSE spotlights the classic villains that will be joining Skeletor on the big screen this summer.



Created for the 1987 live action movie, Karg is even making his return in the new movie! pic.twitter.com/FlkBmPkeSs — Bloody Disgusting (@BDisgusting) April 28, 2026

Masters of the Universe: cast e interviste nella featurette dei cattivi

Nel video, il regista Travis Knight sottolinea l’importanza di avere antagonisti che non siano solo “macchiette”, ma minacce reali e tangibili. Il cast, che include anche Idris Elba (Man-At-Arms) e Camila Mendes (Teela), racconta l’intensità delle scene di combattimento e la grandiosità delle scenografie che ricostruiscono i luoghi simbolo della saga.

L’uscita di Masters of the Universe è fissata per il prossimo 5 giugno 2026, e promette di essere un evento da non perdere per i grandi cultori del genere.