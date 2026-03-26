Il Centro Sperimentale di Cinematografia, Scuola Nazionale di Cinema e Anica Academy ETS presentano la seconda edizione del Master di Produzione e Finanza – Management per l’audiovisivo che prenderà il via il prossimo 15 giugno.

L’occasione è stata la conclusione delle attività della prima edizione del Master, alla presenza di Gabriella Buontempo (Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia), Francesca Medolago Albani (Segretaria Generale di Anica Academy e Direttrice dello Sviluppo Strategico, delle Relazioni Esterne e della Formazione di Anica), Francesco Rutelli (Presidente Anica Academy ETS).

Management per l’audiovisivo: gli obiettivi del Master CSC e Anica Academy

«Dopo il successo della precedente, siamo orgogliosi di lanciare insieme al Centro Sperimentale di Cinematografia la seconda edizione del Master di Produzione e Finanza – Management per l’Audiovisivo. È un elemento centrale della nostra offerta formativa: puntiamo a contribuire alla formazione professionale di nuovi talenti dell’audiovisivo, che potranno immergersi in un viaggio approfondito nell’ecosistema produttivo e distributivo, acquisendo gli strumenti necessari per comprenderne le dinamiche fondamentali, i soggetti che lo compongono, le loro competenze, responsabilità e interazioni»,dichiara Francesco Rutelli, Presidente Anica Academy ETS.

«Con grande entusiasmo, annunciamo il secondo Master di Produzione e Finanza – Management per l’Audiovisivo, frutto della collaborazione tra Anica Academy e CSC. Dopo il successo del primo Master siamo pronti a nuove avventure creative, formando i professionisti del futuro e spingendo i confini dell’industria audiovisiva», sottolinea Gabriella Buontempo, Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.

Il programma didattico: finanza cinematografica e transizione tecnologica

Il Master prepara studenti e professionisti che concorrono a supportare l’evoluzione degli operatori dell’industria culturale e creativa, rafforzando capacità e competenze nel settore cinematografico e audiovisivo, legate in particolar modo alla transizione tecnologica, con una solida preparazione finanziaria, produttiva e organizzativa, oltre alla conoscenza delle diverse fasi della filiera industriale del comparto. Il percorso didattico prevede anche un project work completo di business plan per un film o una serie TV. Durante le lezioni saranno acquisiti gli strumenti utili per trasformare un’idea creativa in un asset economico sostenibile, in grado di esistere, crescere e generare valore. Tra gli argomenti in programma: l’introduzione al mercato audiovisivo e cinematografico in Italia, la normativa del settore, il finanziamento pubblico, gli strumenti finanziari a supporto della produzione e la gestione finanziaria dei progetti, un focus sui generi e i linguaggi, le coproduzioni internazionali, il marketing nell’audiovisivo e poi la distribuzione audiovisiva, la green production.

Sedi, durata e Commissione Scientifica della seconda edizione

Aperto a 25 partecipanti, il Master ha una durata complessiva di 350 ore e 17 settimane di didattica, divise tra lezioni frontali, attività laboratoriali pratiche e lavoro a distanza, e si svolgerà presso la sede del CSC (via Tuscolana 1520) e di Anica Academy a Roma (Viale Regina Margherita 286), con frequenza obbligatoria, concludendosi a gennaio 2027.

La Commissione Scientifica del Corso è composta da Alessandro Usai (Presidente ANICA), Francesca Medolago Albani (Direttrice dello Sviluppo Strategico, Relazioni Esterne e Formazione Anica e Segretaria Generale di Anica Academy ETS), Barbara Bettelli (Avvocata, founder Belaw e co-founder di Smart Consulting Group e Smart+), Andrea Minuz (Professore di Storia del cinema presso la Sapienza Università di Roma), Mauro Martani (CEO e Partner Smart+).

Docenti d’eccellenza e modalità di iscrizione al Master di Produzione

Il corso vedrà come docenti produttori, professionisti e manager affermati e attivi del settore. Tra i docenti della precedente edizione: Alessandro Usai (Presidente ANICA), Paolo Orlando (Head of Theatrical Distribution, Medusa), Barbara Bettelli (avvocatessa Studio BeLaw), Chiara Dellacasa (avvocatessa Gallavotti Bernardini e Partners), Bruno Zambardino (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – Ministero della Cultura), Mauro Martani (CEO e Partner di Plus-One Advisory), Marina Marzotto (Founder & Senior Partner Propaganda), Monica Verzolini (Post-production Supervisor), Alessandra Cianciaruso (consulente branded entertainment).

Tutte le informazioni sul Master di Produzione e Finanza – Management per l’audiovisivo sono disponibili all’interno del sito istituzionale della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia al seguente link: https://www.fondazionecsc.it/corso/master-di-produzione-e-finanza-management-per-laudiovisivo/ e sul sito di Anica Academy ETS.

La domanda di ammissione assieme a tutta la documentazione richiesta, dovrà avvenire esclusivamente tramite la registrazione alla piattaforma telematica e la compilazione di apposito Form presente sul sito della Fondazione al seguente indirizzo: https://bandisnc.fondazionecsc.it/home entro il termine improrogabile delle ore 12.00 del 3 giugno 2026.