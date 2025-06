Mass Effect | Doug Jung scelto come showrunner da Amazon

La serie in live action di Amazon dedicata alla saga videoludica Mass Effect avrà Doug Jung come showrunner.

Questa sera Deadline ha riferito che la serie in live action Mass Effect potrà contare sul talento di Doug Jung (The Chief Of War), il cui ruolo sarà quello di showrunner e co-sceneggiatore a fianco di Dan Casey, che sta scrivendo il progetto da quasi un anno.

Annunciata nel 2021 (qui la nostra notizia), la serie di Amazon MGM Studios ha attraversato un lungo preoccupante periodo di standby, ma ciononostante mai è stata dichiarata morta. Questo nuovo aggiornamento non può che confermare la vitalità del progetto.

Mass Effect | Breve sul Gioco

[via Wikipedia] Il primo capitolo della saga videoludica è stato lanciato da BioWare ed Electronic Arts con recensioni entusiastiche nel 2007. Successivamente sono stati realizzati tre sequel che hanno piazzato il marchio Mass Effect sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori. L’ultimo capitolo “Andromeda” è stato realizzato nel 2017. Sono stati, inoltre, realizzati diversi giochi per dispositivi mobili, un film d’animazione, romanzi, fumetti e altri media. Un quinto capitolo è attualmente in fase di realizzazione.

La storia dei primi capitoli giochi ruota attorno al comandante Shepard, un soldato umano del 22° secolo che cerca di salvare l’umanità da una razza di alieni noti come i Mietitori. “Andromeda” ha spostato i giochi molto più avanti nel futuro con un nuovo protagonista.