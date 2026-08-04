La famiglia del DC Universe firmato da James Gunn e Peter Safran continua a espandersi. Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, l’attrice e comica Mary Holland (Ghosts, The Big Door Prize) è stata scelta per interpretare il ruolo di co-protagonista femminile nella serie spin-off di Superman incentrata sulla figura del fotografo del Daily Planet Jimmy Olsen.

Il progetto, attualmente in fase di sviluppo per la piattaforma HBO Max in collaborazione con Warner Bros. Television e DC Studios, vedrà l’attrice affiancare il protagonista Skyler Gisondo, pronto a riprendere i panni di Olsen dopo il suo debutto sul grande schermo nel cinecomic diretto da James Gunn.

Il personaggio di Sandra e il format da “mockumentary”

Stando alle fonti vicine alla produzione citate dalla testata americana, Mary Holland presterà il volto a un personaggio chiamato Sandra. La serie promette una formula decisamente insolita e originale per un adattamento tratto dai fumetti della DC Comics: lo show è stato infatti concepito come una serie comedy in stile mockumentary true-crime condotto e curato dallo stesso Jimmy Olsen.

La prima stagione ruoterà attorno a un’indagine sul villain Gorilla Grodd (ruolo per cui è stato precedentemente affiancato l’attore Jimmy Tatro). A guidare la serie in veste di sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunner figurano Tony Yacenda e Dan Perrault, già menti e creatori della celebre serie parodistica American Vandal.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo progetto: Jimmy Olsen (titolo provvisorio spin-off di Superman)

Jimmy Olsen (titolo provvisorio spin-off di Superman) Showrunner / Sceneggiatura: Tony Yacenda, Dan Perrault

Tony Yacenda, Dan Perrault Cast: Skyler Gisondo, Mary Holland, Jimmy Tatro

Skyler Gisondo, Mary Holland, Jimmy Tatro Produzione: DC Studios, Warner Bros. Television

DC Studios, Warner Bros. Television Produttori Esecutivi: James Gunn, Peter Safran, Tony Yacenda, Dan Perrault

James Gunn, Peter Safran, Tony Yacenda, Dan Perrault Distribuzione / HUB di riferimento: DC Universe, HBO Max