Marvel Zombies | Trailer, trama e data d’uscita della serie

L’attesa serie animata Marvel Zombies è pronta a mostrarsi ai tanti appassionati dell’MCU. Ecco il trailer italiano!

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta ieri nella sua versione originale (trovate il nostro articolo a questo indirizzo), il trailer italiano di Marvel Zombies è il protagonista assoluto di giornata. La serie, prodotta da Marvel Animation, prende spunto dalla run fumettistica firmata da Robert Kirkman e Sean Phillip, ed offre uno sguardo ad un universo alternativo dove la popolazione terrestre, compresi i principali supereroi.

La trama ufficiale della serie animata Marvel Zombies

La trama della serie Marvel Zombies recita: “Dopo che gli Avengers sono stati sopraffatti da un’epidemia zombie, un gruppo disperato di sopravvissuti scopre la chiave per eliminare i non morti dotati di superpoteri, attraversando un paesaggio distopico e rischiando la vita per salvare il loro mondo.”

Il cast vocale della serie animata Marvel Zombies

Nella versione originale il cast vocale comprende, tra gli altri, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani e Dominique Thorne. Marvel Zombies è creata da Bryan Andrews e Zeb Wells. Gli executive producer della serie sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Bryan Andrews e Zeb Wells, mentre i produttori sono Danielle Costa e Carrie Wassenaar.

La serie è curata dallo showrunner e regista Bryan Andrews. Danielle Costa e Carrie Wassenaar sono le produttrici del progetto, mentre Andrews, Wells, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum e Dana Vasquez-Eberhardt sono i produttori esecutivi.

Quando arriverà su Disney+ la serie Marvel Zombies?

La serie animata Marvel Zombies debutterà su Disney+ il 24 settembre 2025, come parte della Fase 6 dell’MCU. La serie sarà composta da quattro episodi in totale.

