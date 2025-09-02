Marvel Animation ha svelato il nuovo trailer di Marvel Zombies, la mini-serie in quattro episodi in arrivo su Disney+.

La serie Marvel Zombies nasce come spin-off della animata di successo “What If ..?”, e prende ovviamente spunto dalla run fumettistica firmata da Robert Kirkman e Sean Phillip. Come è lecito immaginare, la serie è ambientata in un’universo alternativo rispetto all’MCU, dove la maggior parte degli eroi – e buona parte degli esseri umani – è stata trasformata in zombie. A contrastare la scomparsa del genere umano, beh solo un manipolo di supereroi.

La trama ufficiale della serie animata Marvel Zombies

La trama della serie Marvel Zombies recita: “Dopo che gli Avengers vengono travolti da un’epidemia di zombie, un gruppo disperato di sopravvissuti scopre la chiave per porre fine ai non morti dotati di superpoteri, correndo attraverso un paesaggio distopico e rischiando la vita e gli arti per salvare il loro mondo.”

Quale attore presta la voce per Marvel Zombies?

Il cast vocale della serie Marvel Zombies include Awkwafina nel ruolo di Katy, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov/Red Guardian, Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi, Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff/Scarlet Witch, Randall Park nel ruolo di Jimmy Woo, Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova, Hailee Steinfeld nel ruolo di Kate Bishop, Dominique Thorne nel ruolo di Riri Williams/Iron Heart, Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan/Ms. Marvel, Paul Rudd nel ruolo di Scott Lang/Ant-Man, Tessa Thompson nel ruolo di Valkyrie, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker/US Agent e Todd Williams nel ruolo di Eric Brooks/Blade.

La serie è curata dallo showrunner e regista Bryan Andrews. Danielle Costa e Carrie Wassenaar sono le produttrici del progetto, mentre Andrews, Wells, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum e Dana Vasquez-Eberhardt sono i produttori esecutivi.

Quando arriverà su Disney+ la serie Marvel Zombies?

La serie animata Marvel Zombies debutterà su Disney+ il 24 settembre 2025, come parte della Fase 6 dell’MCU. La serie sarà composta da quattro episodi in totale.