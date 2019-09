Se nel primo pomeriggio abbiamo parlato di Daredevil come ipotetico prossimo protagonista nell'MCU (qui), in questo nuovo articolo è il turno di The Punisher.

Questa sera We Got This Covered, citando una fonte molto vicina ai Marvel Studios, ha rivelato che lo studios sarebbe sempre più intenzionato a portare The Punisher nel Marvel Cinematic Universe. Secondo il rumour, l'obiettivo sarebbe quello di utilizzare la potenza mediatica del celebre vigilante interpretato da Jon Bernthal nella serie tv Netflix per creare un nuovo filone narrativo parallelo a quello principale nell'MCU. A tal proposito il progetto in questione potrebbe essere quello di riunire al cinema i Midnight Sons.

Nei fumetti i Midnight Sons sono un gruppo di vigilanti notturni, molti con poteri soprannaturali. Tra i protagonisti del team, oltre a The Punisher, anche Hellstrom, Jennifer Kale, Morbius, Werewolf by Night, Doctor Strange e Ghost Riders.

Sarà questo il biglietto d'ingresso per Frank Castle nell'MCU?