Marvel Studios a lavoro su un film dedicato ai Thunderbolts

Alla fine i famosi Thunderbolts dei fumetti Marvel Comics pare che avranno la loro occasione per approdare al cinema nei prossimi anni.

Nella tarda serata di oggi è stato Deadline ha rivelare i piani dei Marvel Studios per riunire alcuni dei più grandi villain dell’MCU in un film noto come Thunderbolts. Nei fumetti, infatti, ex-villain come il Barone Zemo, Yelena Belova, Ghost, Taskmaster, Abominio, US Agent e il Soldato d’Inverno si riuniscono per redimersi e cercare di divenire nuovi eroi.

La celebre fonte ha riferito che i Marvel Studios hanno affidato la regia a Jake Schreier, già regista di videoclip famosi, mentre la sceneggiatura a Eric Pearson, autore di Black Widow. Inoltre la fonte ha aggiunto che lo studios avrebbe, e qua usiamo il condizionale, già contattato alcuni degli attori che hanno interpretato i personaggi sopra citati nell’MCU.

Cosa pensate di un film sui Thunderbolts?