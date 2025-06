Marvel Studios Assembled | La serie cancellata da Disney+

Marvel Studios Assembled, la docu-serie su Disney+ sviluppata dal 2021, sembra aver chiuso i battenti.

Secondo un nuovo rapporto offerto via SuperHeroHype, pare che i Marvel Studios abbiano scelto di non andare avanti con la serie stile documentaristico Marvel Studios Assembled, continuando così il processo di rinnovamento della sua offerta annuale tra progetti cinematografici e televisivi. Di fatto, l’ultimo episodio della suddetta serie risale al 13 novembre 2025, in occasione del lancio su Disney+ della serie “Agatha All Along“. Da allora lo studios non ha realizzato più episodi nonostante uscite cinematografiche e televisive di grande effetto (vedi Daredevil: Rinascita, Captain America: Brave New World, Thunderbolts*).

Il debutto di Marvel Studios Assembled è avvenuto, come anticipato, nel 2021 pubblicando 14 episodi speciali sulla Fase 4 dell’MCU, a partire da “WandaVision“. Per la Fase 5 sono stati prodotti al momento 9 episodi, ed il punteggio medio su Rotten Tomatoes è di 89%.

In attesa di conferme ufficiali da parte di Disney+ o Marvel Studios, vi rimandiamo alla prima sinossi ufficiale della serie: “Un viaggio dietro le quinte di produzioni come WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier e Loki. È un’analisi immersiva e approfondita della prossima fase del Marvel Cinematic Universe“.