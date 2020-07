Marvel rinvia il rilascio su Disney+ di WandaVision

Marvel Studios di recente ha completamente ristrutturato il proprio calendario uscite a causa dell'emergenza Covid-19, sia che si tratti di uscite cinematografiche che televisive via Disney+.

Dopo l'annuncio ieri del rinvio ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier, questa notte è toccato ad un'altra serie originale, stiamo ovviamente parlando di WandaVision.

Nonostante le riprese dello show siano terminate in marzo, quindi prima del lockdown, i Marvel Studios sembrano aver comunque optato per l'opzione rinvio. Secondo un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter, infatti, lo show non sarà disponibile su Disney+ prima della primavera del 2021.

Si attendono ovviamente le conferme ufficiali da parte di Marvel Studios.

WANDAVISION