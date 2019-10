Tra le serie tv Marvel Tv approdate su Netflix, quella dedicata ad Iron Fist è sembrata la meno apprezzata da pubblico e critica. Allora perchè non riavviarla da capo?

Secondo una fonte riportata in rete da We Got This Covered pare che i Marvel Studios abbiano intenzione di riavviare completamente Iron Fist, con un nuovo team creativo, ed ovviamente un nuova cast. La fonte specifica che, a dispetto dai rumours relativi alle altre serie tv Marvel/Netflix (Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage), quella dedicata ad Iron Fist necessiterebbe di un completo riavvio, perchè non piaciuta neppure allo studios di Kevin Feige.

WGTC continua citando il possibile obiettivo dello studios, ovvero rilanciare il personaggio - magari con un attore di origini asiatiche - e collegarlo in futuro a Shang-Chi, prossimo protagonista del cinecomic già annunciato dal titolo Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings (qui).

A voi come è sembrata la prova di Finn Jones nei panni di Iron Fist? La serie Marvel/Netflix merita davvero di essere riavviata da zero?