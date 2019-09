Il completo riavvio della saga cinematografica legata agli X-Men è oramai cosa certa, perchè non occuparsi dei primi rumours apparsi in rete?

Secondo CosmicBookNews pare che i Marvel Studios starebbero pensando di affidare il riavvio della saga X-Men al figliol prodigo Joss Whedon. Ovviamente non esistono ancora conferme a riguardo, ma non c'è dubbio che Whedon, nel caso, potrebbe essere la scelta ideale, perchè conosce il Marvel Cinematic Universe, e la mitologia X-Men, avendo scritto di recente alcuni fumetti per Marvel Comics.

Joss Whedon ha diretto per i Marvel Studios il primo crossover The Avengers, cimentandosi poi nella regia di Avengers: Age of Ultron. Nel recente passato ha diretto - o meglio completato la regia di Zack Snyder - il cinecomic Justice League per il franchise DC Extended Universe.

In aggiunta al rumour di CBN, il noto blogger Mikey Sutton (Geekosity) ha ipotizzato che gli X-Men potrebbero già essere introdotti nel Marvel Cinematic Universe attraverso i prossimi capitoli. A tal proposito, Sutton ha ipotizzato un primo approccio proprio in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

L'introduzione degli X-Men nell'MCU è stato anticipato da Kevin Feige durante il Comic Con di San Diego, ciononostante i tempi di attesa continueranno per il momento ad essere abbastanza lunghi.