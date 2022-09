E’ online il trailer di metà stagione relativo a She-Hulk: Attorney at Law, la serie Marvel Studios che sta appassionando milioni di fan su Disney+.

Nel breve video è possibile iniziare a familiarizzare con lo scontro “in tribunale” tra She-Hulk e Titania, ma anche con il ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock prima, e di Daredevil subito dopo. L’amatissimo supereroe Marvel Studios aveva già ottenuto un piccolissimo cammeo in Spider-Man: No Way Home, e ne avrà un altro in Echo, ma soprattutto si appresta ad ottenere una serie tutta sua nel prossimo futuro dal titolo Daredevil: Born Again.

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW

La serie è stata diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7) con Jessica Gao come sceneggiatrice. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao. I co-produttori esecutivi sono Wendy Jacobson e Jennifer Booth. Su Disney+ il lancio è previsto per il 18 agosto 2022. NEL CAST Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry, Charlie Cox.

TRAMA: La serie segue le vicende di Jennifer Walters mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri.