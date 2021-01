Marvel lancia Behind the Mask, il documentario in arrivo su Disney+

Con l’arrivo delle nuove serie in live-action, il servizio Disney+ espanderà l’universo Marvel anche con documentari ad hoc come Behind the Mask.

Programmato per il mese di febbraio, Behind the Mask, come suggerito dal titolo, sarà un documentario incentrato sull’utilizzo delle identità segrete nei fumetti da parte degli autori, dagli anni sessanta ad oggi. Nel particolare il documentario approfondirà il perchè di questa scelta creativa, atta principalmente ad esaminare il concetto dell’evoluzione dei pari diritti nella società contemporanea.

Il progetto Behind the Mask è stato diretto da Michael Jacobs e, nonostante la mancanza di ulteriori dettagli, quasi sicuramente potrà contare sulla partecipazione di molti dei protagonisti dell’universo fumettistico Marvel Comics.

Per Marvel Studios si tratta del terzo viaggio nel mondo dei documentari su Disney+, a tal proposito vanno ricordati i lanci nel corso degli ultimi due anni di Marvel’s Hero Project e Marvel 616.