Per Martin Scorsese un nuovo film ispirato alla vita di Gesù

Il regista Martin Scorsese pensa al futuro e, dopo Killers of the Flower Moon, prepara un film ispirato alla vita di Gesù.

Reduce dalla passarella sulla Croisette per presentare alla stampa Killers of the Flower Moon, il regista premio Oscar Martin Scorsese dirigerà prossimamente un nuovo film ispirato alla vita di Gesù, il secondo dopo il controverso “L’ultima tentazione di Cristo” del 1988. La conferma è arrivata in occasione dell’incontro avuto con Papa Francesco durante la conferenza “L’estetica globale dell’immaginazione cattolica“, promossa dalla pubblicazione gesuita La Civiltà Cattolica e dalla Georgetown University.

Ispirato dall’appello del Papa di qualche tempo prima, dove esortava gli artisti a creare contenuti ispirati alla fede cattolica, il regista ha riferito quanto segue (via Variety):

“Ho risposto all’appello del Papa agli artisti nell’unico modo che conosco: immaginando e scrivendo una sceneggiatura per un film su Gesù. E sto per iniziare a girarlo.”

Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti in merito.