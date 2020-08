Martin Scorsese e Apple siglano un accordo per realizzare Film e Serie Tv

Il regista pluripremiato Martin Scorsese ha siglato un accordo milionario con Apple per realizzare Film e Serie Tv da trasmettere su Apple Tv+.

Attraverso la propria casa di produzione, la Sikelia Productions, il regista Martin Scorsese produrrà, scriverà e dirigerà film e serie tv per Apple Tv+, l’annuncio è arrivato attraverso un aggiornamento proveniente da Deadline. Al momento non sono stati rivelati i dettagli dell’accordo, ma è chiaro che l’investimento oneroso realizzato con Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Scorsese, è stato solo il primo passo verso tale accordo.

Apple nelle settimane scorse si è aggiudicato i diritti di Killers of the Flower Moon per la “modica” cifra di 180 milioni di dollari, il film è stato scritto da Eric Roth e tratto dall’omonimo libro di David Grann. Tra gli attori che appariranno nel film, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Il colosso Apple nel recente passato ha già siglato altri accordi milionari con Leonardo DiCaprio, Jennifer Savisson, Idris Elba e Ridley Scott.