Il regista Martin Scorsese ha scelto il suo nuovo film, ma anche i primi membri del cast: Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

Il film in questione s’intitolerà “What Happens at Night“, e si baserà sul romanzo omonimo firmato da Peter Cameron. A confermarlo è stato Deadline questa mattina. Martin Scorsese, oltre a dirigerà, si occuperà di produrre il film con la sua casa di produzione “Sikelia Productions“, assieme alla Appian Way di Leonardo DiCaprio, StudioCanal (proprietaria dei diritti sul romanzo) e Apple Original Film (che ha un accordo con lo stesso Scorsese). Il romanzo in questione è stato adattato per il grande schermo dallo sceneggiatore Patrick Marber.

La trama di What Happens at Night

Leonardo DiCaprio, ormai celebre collaboratore di Scorsese, sarà impegnato come protagonista del film assieme a Jennifer Lawrence. I due attori, in “What Happens at Night“, daranno vita ad una coppia americana sposata che si reca in una piccola e innevata cittadina europea per adottare un bambino. Nel romanzo originale, la coppia si sistema in un hotel cavernoso e in gran parte deserto, dove incontrano un enigmatico cast di personaggi, tra cui una cantante esuberante, un uomo d’affari depravato e un carismatico guaritore. Niente è come sembra in questo strano mondo ghiacciato. Mentre la coppia lotta per reclamare il bambino, sembra che conoscano sempre meno se stessi e la vita che hanno costruito insieme.

DiCaprio tra pochi giorni sarà nelle sale di tutto il mondo con “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson; il film è stato osannato dalla critica e lo stesso attore ha ottenuto il plauso della critica per la sua interpretazione. La Lawrence, invece, è apparsa in “Die, My Love” al fianco di Robert Pattinson; il film è stato presentato nella scorsa edizione del Festival di Cannes.