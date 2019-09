La serie tv Black Lightning si appresta a mostrarsi al pubblico dell'emittente The CW con la terza attesa stagione, proprio per questo stasera è giusto godersi il trailer esteso.

Black Lightning (Terza Stagione)

Gli showrunner di Black Lightning sono Salim Akil e Mara Brock. Nel cast spiccano i nomi di Cress Williams, Nafessa Williams, Christine Adams, China Anne McLain, Chantal Thuy, Bill Duke.

Prodotta da Greg Berlanti, lo stesso di Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow, la serie tv Black Lightning racconta la storia di Jefferson Pierce (Williams). Diversi anni dopo aver appeso la tuta e la sua identità segreta al chiodo, Pierce è costretto a tornare nei panni del ricercato vigilante della DC noto come Fulmine Nero quando sua figlia decide di farsi giustizia da sola e il suo ex pupillo, uno studente modello, è reclutato da una banda locale.

Black Lightning 3 andrà in onda il 7 ottobre 2019 su The CW.