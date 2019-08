Durante la D23 Expo, di scena pochi giorni fa, Marvel Studios ha annunciato la produzione di tre nuove serie tv, una di queste relativa a She-Hulk.

Per festeggiare l'ingresso del noto personaggio nel Marvel Cinematic Universe - ovviamente via Disney+ - l'attore Mark Ruffalo (Hulk/Bruce Banner nel franchise) ha pensato lanciare in rete il suo particolare benvenuto.

Attraverso un re-tweet, infatti, Ruffalo ha salutato l'ingresso di She-Hulk nella saga, aggiungendo un suo tocco personale col cuoricino di colore verde.

Non è un segreto che le origini fumettistiche di She-Hulk sono strettamente legate ad Hulk. Nei fumetti, infatti, Jennifer Susan Walkers è la cugina di Bruce Banner. La giovane rimane gravemente ferita durante un'esplosione, e Banner, preoccupato per la sua vita, le pratica una trasfusione di sangue (il suo ovviamente), trasformandola in She-Hulk (maggiori informazioni qua).

Facile immaginare pertanto una partecipazione di Mark Ruffalo al progetto televisivo, magari per trasporre le origini del personaggio.