Mari Yamamoto da Pachinko a Godzilla and the Titans

Il cast della serie Godzilla and the Titans potrà contare su Mari Yamamoto, attrice giapponese nota per la serie di successo Pachinko.

Continua a crescere il cast dell’attesa serie Apple Tv+ ambientata nel celebre franchise noto come MonsterVerse. Dopo la coppia “padre-figlio” formata da Kurt Russell e Wyatt Russell, infatti, Deadline ha confermato l’ingresso nel cast di Mari Yamamoto in un ruolo al momento non meglio identificato.

Warner Bros e Legendary Pictures hanno ufficializzato la data di uscita del nuovo film del MonsterVerse (forse intitolato Son of Kong), per tutti i dettagli visitate questo nostro aggiornamento.

GODZILLA AND THE TITANS

La regia dei primi due episodi è stata da tempo affidata a Matt Shakman, il cui nome figura anche come produttore esecutivo in collaborazione con Apple TV+, e Legendary Television. Gli showrunner saranno invece Chris Black e Matt Fraction. Nel cast spazio al momento per Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett, Elisa Lasowski, Kurt Russell, Wyatt Russell, Mari Yamamoto.

Secondo varie fonti la trama si concentrerà sulle conseguenze del colossale scontro tra Godzilla e i Titani a San Francisco, e lo farà seguendo le vicende di una famiglia impegnata nello sviscerare alcuni segreti dietro i movimenti della società nota come Monarch.