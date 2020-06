Margot Robbie sarà protagonista di un nuovo Pirati dei Caraibi

L’attrice Margot Robbie è stata scelta dalla Disney per rigenerare il franchise legato ai celebri Pirati dei Caraibi.

Secondo il The Hollywood Reporter, l’attrice ha firmato un contratto per interpretare il ruolo da protagonista in un nuovo capitolo della saga Pirati dei Caraibi. La fonte specifica che la pellicola verrà realizzata in parallelo con il sesto capitolo della saga originale, e l’obiettivo sarà estendere in maniera esponenziale il franchise.

La sceneggiatura di questo nuovo film – al momento senza titolo – è stata affidata nelle mani di Christina Hodson (Birds of Prey, Bumblebee), con il solito Jerry Bruckheimer in cabina di produzione.

Pirati dei Caraibi 6 resta ancora nei piani della Disney, e questo nonostante il dubbio sulla presenza di Johnny Depp rimanga vivo. A tal proposito è risaputo che Kaya Scodelario e Brenton Thwaites (protagonisti in La Vendetta di Salazar) hanno già firmato per il sesto capitolo. Ricordiamo inoltre che Ted Elliott e Craig Mazin sono attualmente impegnati nella stesura della sceneggiatura.

Riuscirà Margot Robbie a dare vita ad un nuovo filone narrativo parallelo di successo?