Margot Robbie in trattativa per il nuovo film di David O. Russell

Reduce dalla finora poco fortunata avventura con Birds of Prey, l’attrice Margot Robbie potrebbe apparire nel prossimo film diretto da David O. Russell.

Secondo il solito Deadline l’attrice candidata all’Oscar per Bombshell viene data in trattativa per entrare nel cast, ed ovviamente in uno dei ruoli chiave del film di Russell.

Ad oggi il film non ha ancora un titolo ufficiale, ma è da tempo confermato che avrà come protagonista il premio Oscar, nonchè celebre collaboratore del regista, Christian Bale. A produrre la pellicola ci sarà la New Regency, con la nuova realtà 20th Century Studios impegnata in cabina di distribuzione.

La trama del film al momento rappresenta un vero mistero, pertanto non resta che attendere nuovi dettagli su quello che potrebbe essere un certo contendente ai prossimi Oscars.

Ricordiamo che David O. Russell e Christian Bale hanno collaborato in The Fighter ed in American Hustle – L’apparenza inganna, in entrambe le occasioni l’attore ha ottenuto la nomination all’Oscar, vincendolo nel primo caso come Miglior Attore non Protagonista.