Il successo di pubblico e critica ha convinto il colosso di Cupertino: Apple TV ha ordinato ufficialmente una seconda stagione di Margo ha problemi di soldi (Margo’s Got Money Troubles). L’annuncio (via THR) arriva con un tempismo perfetto, a una sola settimana dal finale della prima stagione, confermando quanto il servizio streaming punti su questo dramedy irriverente prodotto da A24.

Elle Fanning tornerà a vestire i panni della coraggiosa e incasinata Margo.

Basata sul romanzo di Rufi Thorpe, la serie segue le vicende di Margo (Fanning), una studentessa universitaria che, rimasta incinta, decide di sbarcare il lunario aprendo un profilo su OnlyFans per mantenere se stessa e il suo bambino. Ad accompagnarla in questa avventura ci sono i suoi eccentrici genitori: una ex cameriera di Hooters interpretata da Michelle Pfeiffer e un ex wrestler professionista con il volto di Nick Offerman. Il cast, che vanta anche la presenza di Nicole Kidman, ha saputo regalare performance toccanti che hanno reso la serie uno dei titoli più apprezzati dell’anno.

David E. Kelley e la sfida della seconda stagione

Il creatore della serie, il veterano David E. Kelley, ha espresso grande entusiasmo per il proseguimento della storia, sottolineando quanto sia stato gratificante vedere il pubblico abbracciare personaggi così imprevedibili. Per la seconda stagione, Kelley sarà affiancato come co-showrunner da Eva Anderson, già produttrice esecutiva dello show.

Anche Elle Fanning, coinvolta anche come produttrice, ha commentato il rinnovo definendo il ruolo di Margo come una delle gioie più grandi della sua vita: “Poter portare al pubblico ancora più dei problemi, della creatività e dello spirito impavido di Margo mi rende incredibilmente felice. Sarà un viaggio selvaggio, disordinato e bellissimo”.

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