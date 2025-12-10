Margo ha problemi di soldi | Prime foto dalla serie Apple TV

Il colosso Apple TV ha presentato le prime foto ufficiali di Margo ha problemi di soldi, la serie A24 ispirata sull’omonimo romanzo bestseller.

In arrivo in piattaforma nel corso del 2026, la nuova serie di Apple TV si è mostrata nei giorni scorsi al popolo della rete con le primissime foto esclusive che gettano uno sguardo al cast sontuoso e ad alcune delle ambientazioni della serie. Come anticipato, la serie – prodotta da Apple Original – trae ispirazione dall’omonimo romanzo best-seller di Rufi Thorpe farà il suo debutto mercoledì 15 aprile 2026 con tre episodi degli otto totali, seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì fino al 20 maggio.

Margo ha problemi di soldi | Prime Foto

Margo ha problemi di soldi – Credits Apple TV

Qual è la trama di Margo ha problemi di soldi

“Margo ha problemi di soldi” è un dramma familiare audace, commovente e comico che segue Margo (Elle Fanning), aspirante scrittrice che ha recentemente abbandonato l’università, figlia di un’ex cameriera di Hooter’s (Michelle Pfeiffer) e di un ex wrestler professionista (Nick Offerman), costretta a cavarsela con un neonato, una montagna di bollette da pagare e sempre meno possibilità di farcela. La serie vede anche la partecipazione della vincitrice dell’Oscar® Marcia Gay Harden, del vincitore dell’Oscar® e dell’Emmy Greg Kinnear, di Michael Angarano, Rico Nasty e Lindsey Normington.

“Margo ha problemi di soldi” è prodotta per Apple TV da A24. David E. Kelley è showrunner e sceneggiatore, nonché produttore esecutivo insieme a Elle Fanning, Dakota Fanning e Brittany Kahan Ward per Lewellen Pictures. Tra i produttori esecutivi della serie figurano anche Nicole Kidman e Per Saari di Blossom Films; Matthew Tinker per David E. Kelley Productions; Michelle Pfeiffer, l’autrice Rufi Thorpe, Eva Anderson e Boo Killebrew; la vincitrice di un BAFTA e di un Emmy, Dearbhla Walsh, che dirige anche il pilot. Ad alternarsi con lei alla regia ci sono Kate Herron e Alice Seabright.

La serie segna l’ultima collaborazione tra Kelley e Apple TV, dopo la dramedy di successo candidata agli Emmy, “Presunto innocente”, di cui è attualmente in produzione la seconda stagione.