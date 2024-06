Marateale: al via l’edizione 2024

Al via la sedicesima edizione di “Marateale – Premio Internazionale Basilicata”, che si terrà dal 23 al 27 luglio nella suggestiva “perla del Tirreno” presso il Teatro sul mare dell’Hotel Santavenere.

L’attesa conferenza stampa di presentazione ha avuto luogo questa mattina, nel corso di un viaggio da Roma a Maratea a bordo di un Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS), con le presenze a bordo di Nicola Timpone, Direttore Artistico Marateale; Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia; Antonella Caramia, Associazione Cinema Mediterraneo. Presenti, inoltre, l’attrice Martina Stella e l’attrice toscana Letizia Toni, neovincitrice del Nastro D’Argento, rivelazione dell’anno per la sua interpretazione di Gianni Nannini nel film “Sei nell’Anima” di Cinzia TH Torrini.

Marateale 2024: tante le celebrità ospiti

Tra le prime celebrità annunciate: Vanessa Incontrada, Chiara Francini, Elena Sofia Ricci, Michela Giraud, Raoul Bova, Giorgio Panariello, Vittoria Schisano, Giacomo Giorgio, Giorgio Pasotti, Vincent Riotta, Maria Grazia Cucinotta, Giusy Ferreri e i produttori Tarak Ben Ammar Presidente e principale azionista di Eagle Pictures, Andrea Scrosati CEO Continental Europe di Fremantle, Nicola Giuliano di Indigo Film, Maria Pia Ammirati di Rai Fiction e tanti altri.

Poco meno di 3000 opere, tra lungometraggi e corti, sono state proposte per le tre sezioni della manifestazione: “Green Award”, “Marateale in short” e “Marateale in school”.

Le 3000 opere sono state inviate da ben 110 nazioni: un evidente segnale dell’autorevolezza e del prestigio che Marateale continua a riscontrare a livello internazionale. Notevole sarà la presenza, durante le cinque giornate del festival, dei giovani del Servizio Civile dell’area sud Basilicata, comprendente 27 paesi: 175 volontari saranno impegnati, nel corso di masterclass, proiezioni e premiazioni, a contribuire al corretto e sicuro svolgimento della manifestazione.

Nelle stesse giornate, nell’ambito dell’attività di alternanza scuola-lavoro, è prevista la collaborazione degli studenti del liceo classico “Nicola Carlomagno” di Lauria. Inoltre, per il terzo anno consecutivo, a Marateale verrà dato ampio spazio al progetto “Young Blood“, fortemente voluto da Daniele Orazi di Do Agency e Fabia Bettini di “Alice nella Città” per promuovere i giovani talenti under30.

Frecciarossa, per il quarto anno consecutivo, sarà il partner principale della “Marateale”, una delle manifestazioni estive più attese, dedicata alla settima arte, confermandosi un’azienda che connette le persone alle loro passioni come il cinema e la cultura in generale.

Si rinnova, inoltre, la collaborazione con Stardust, la prima azienda italiana nata con l’idea di evolvere l’influencer marketing partendo dal principio “People are Media”.

I premi saranno realizzati dal maestro orafo Michele Affidato che da oltre dieci anni collabora attraverso la sua arte con il Marateale.

