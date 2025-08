Paramount+ ha annunciato che Mani Nude, il film diretto da Mauro Mancini approderà in streaming dal 19 settembre 2025.

Prodotto da Eagle Original Content, Pepito Produzioni e Movimento Film con Rai Cinema, il film segue la storia di Davide, un ragazzo semplice con occhi da sognatore, che si ritrova catapultato in un incubo: rapito e costretto a combattere in feroci incontri clandestini dove in palio c’è la vita. In questo mondo oscuro, guidato dal ruvido ma misterioso Minuto, Davide deve tirare fuori una forza che non sapeva di avere. Tra i due nasce un legame speciale, una scintilla di speranza che potrebbe essere la chiave per la sua libertà… o almeno per affrontare un destino che sembra già scritto!

Il cast di Mani Nude include Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi, Fotinì Peluso, Paolo Madonna, Giordana Marengo, e con la partecipazione di Renato Carpentieri. Il film è prodotto da Giuseppe Saccà per Eagle Original Content, Agostino Saccà per Pepito Produzioni e Mario Mazzarotto per Movimento Film, in collaborazione con Rai Cinema. Il regista Mauro Mancini anche co-autore della sceneggiatura insieme a Davide Lisino.

La sinossi ufficiale di Mani Nude recita “Davide (Francesco Gheghi), un ragazzo di buona famiglia, occhi da bambino e corpo da adulto, una notte viene rapito e rinchiuso dentro un cassone buio di un camion. Finisce prigioniero di una misteriosa organizzazione che lo costringe a lottare, a mani nude, in combattimenti clandestini estremi, che si possono concludere in un solo modo: con la morte di uno dei due sfidanti. In quell’universo alieno e spietato, Davide è costretto a spogliarsi della sua umanità per sopravvivere, seguendo le istruzioni di Minuto (Alessandro Gassmann), un carceriere e allenatore di altri uomini senza speranza né futuro. Pian piano emerge, però, un legame segreto tra il ragazzo e l’uomo, che si rivela la sua unica possibilità di salvezza. E se da quella prigione si può forse trovare il modo di fuggire, altrettanto non può accadere con il destino né con le conseguenze delle proprie azioni.”

